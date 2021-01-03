نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > معنفة القصيم تطلب من “الحماية الأسرية” التريث لاتخاذ قرارها
03/01/2021   1:18 م

معنفة القصيم تطلب من “الحماية الأسرية” التريث لاتخاذ قرارها

+ = -
1327

كشفت مصادر أن الفتاة التي تعرضت للعنف من قبل أسرتها في القصيم، طلبت من وحدة الحماية الأسرية التريث وعدم التدخل، لأنها تريد التفكير في القرار الذي ستتخذه.

وقالت الفتاة وفقا لصحيفة “الوطن”، إنها طلبت ذلك لأنها تريد التفكير في قرارها، سواء باللجوء إلى الشرطة للتحدث مع أسرتها، أو الخروج من مقر سكنها.

بدوره أوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدكتور فهد المطلق، أن الفتاة تبلغ من العمر 21 عاما، وهي تحت المتابعة، مبينا أنه عند التواصل معها كان طلبها إكمال دراستها فقط.

وأضاف أنه تم إعطاؤها أرقام التواصل مع العنف الأسري للتدخل السريع والتوضيح لها أنهم في خدمتها.

وكان مركز بلاغات العنف الأسري، أعلن أول أمس الجمعة رصد حالة لفتاة تتعرض للعنف من قبل أسرتها، في منطقة القصيم، وأكد أنه تم توجيه الحالة لوحدة الحماية الأسرية بالمنطقة ، لاتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

معنفة القصيم تطلب من “الحماية الأسرية” التريث لاتخاذ قرارها

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885129854.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.