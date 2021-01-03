“العدل”: هذا ما أنجزناه في 5 سنوات

أصدرت وزارة العدل تقريرًا عن المنجزات التي تحققت بالمرفق العدلي في السنوات الخمس الماضية، بينها التحول إلى القضاء المؤسسي، وتطوير النظر الموضوعي القضائي، واكتمال منظومة القضاء المتخصص.
وأبرز التقرير الإصلاحات العدلية لتذليل العقبات التي قد تواجه المرأة وتمكينها، إضافة للتحول الرقمي للعديد من الإجراءات القضائية، وتطوير الأدوات الرقابية، وتفعيل منظومة المصالحة، وتطوير الكوادر البشرية، والعناية بالمستفيدين، كما رصد تقدم المملكة في مؤشرات البنك الدولي للأعمال العدلية.
كما لفت إلى انعقاد أكثر من 10 ملايين جلسة قضائية، وإصدار 3 ملايين حكم، واستقبال أكثر من 3 ملايين طلب، تم التعامل مع 99% منها إلكترونيًا. وفق “أخبار 24”.
وشهد قطاع التوثيق أكثر من 25 مليون عملية، وقدمت منصة تراضي خدماتها لأكثر من 297 ألف مستفيد، فيما بلغ المعدل اليومي لمستخدمي بوابة “ناجز” نحو 70 ألف مستفيد يوميًا، فيما استخدم بوابة الوزارة خلال الفترة نفسها ما يزيد على 44 مليون مستخدم.
ويمكن الاطلاع على تقرير وزارة العدل ” الرؤية والأثر” من خلال الرابط .