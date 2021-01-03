“التنمية الزراعية” يوقع اتفاقيتي تعاون مع “الراجحي” و”سامبا”

وقع صندوق التنمية الزراعية، اليوم (الأحد)، اتفاقيتي تعاون مع مصرف الراجحي ومجموعة سامبا المالية، ضمن برنامج التمويل بالشراكة مع المصارف والبنوك التجارية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز دور الصندوق في الإسهام بتحقيق الاستراتيجية الزراعية بأفضل وسائل التمويل المستدام، والمساعدة والتيسير على بعض المستثمرين وعملاء الصندوق.
وأوضح المدير العام للصندوق منير السهلي، أن هذه الاتفاقية تمكن من دعم البرامج والاتفاقيات التنموية بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقديم الحلول المالية للمنشآت.
وبين أنها ستوفر ضماناً مالياً لحصول عملاء الصندوق على تسهيلات ائتمانية، بينها دعم وتمويل استيراد المنتجات والمستلزمات الزراعية، وضمان مخزون استراتيجي من الأغذية والمحاصيل الزراعية الأساسية، وتمويل المرابحات قصيرة الأجل، وخطابات الاعتمادات المستندية، وإعادة تمويلها من الطرف الثاني للعملاء مقابل ضمان الصندوق. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الصندوق اعتمد منذ انطلاق برنامج التمويل بالشراكة مع البنوك عام 2018، قروضًا تجاوزت 2.5 مليار ريال، ومن خلال استراتيجية الصندوق المحدثة يستهدف الصندوق التوسع في هذا الإقراض.