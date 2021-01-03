10 علامات تعني وجود مشكلة في الأسنان.. لا تتجاهلها

يتجاهل الكثيرون، أعراضًا قد تدل على وجود مشكلة في أسنانهم، وربما يرجع هذا التجاهل للخوف المبالغ فيه من زيارة طبيب الأسنان، أو الاستهانة بالمشكلة.
وفي هذا التقرير نستعرض أهم الأعراض التي قد يدل الشعور بها على وجود مشكلة تستدعي زيارة الطبيب.
تسوس الأسنان
عندما تلاحظ حساسية أسنانك تجاه الأغذية أو المشروبات الساخنة والباردة، أو ذات الطعم الحلو، فهذا قد يدل على انحسار اللثة أو تسوس الأسنان.
رائحة الفم
إذا لاحظت أن لديك رائحة فم كريهة، فهذه الرائحة قد تكون دليلًا على وجود مشكلة تستوجب زيارة الطبيب فورا.
الشعور بسطح خشن في الفم
قد يكون شعور الشخص بنتوء أو سطح خشن في الفم أو اللسان مؤشرا خطيرا، لذلك ينبغي التوجه لطبيب الأسنان فورا عند اكتشاف أي من هذه الأعراض.
اختلاف لون الأسنان
من المحتمل أن يؤدي تغير لون الأسنان إلى حدوث عدد لا يحصى من المشكلات الفموية، وتختلف طريقة علاج هذه المشكلة بحسب تقييم الطبيب، إذ قد يلجأ إلى علاج قناة جذر السن، أو يمكن أن يزيل السن عند الضرورة.
نزيف اللثة
إذا كانت اللثة تنزف عند تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط، فمن المحتمل أن تكون مصابة بالتهاب اللثة وعندها ينبغي الحصول على استشارة طبية فورية. وفق “أخبار 24”.
ألم في الأسنان والفم والفك
يعد الألم في الأسنان أو الفم أو الفك مؤشرا على وجود شيء خاطئ بالجسم، كتجويف في اللثة أو كسر في السن، وصولا إلى الأورام.
الضغط على الأسنان ليلا
يضع كثيرون ممن يضغطون على فكهم ليلا، الكثير من القوة على أسنانهم وعضلات الفكين، كما تتأثر منطقة الكتف أيضا، ويتسبب ذلك بالصداع.
مختلف عن الشكل الطبيعي
يمكن أن تظهر علامة تحذير أخرى تتمثل في مظهر الأسنان الذي يكون مختلفا عن الشكل الطبيعي، ويرجع الأطباء ذلك إلى حالة تعرف باسم “طحن الأسنان”، والتي تؤدي إلى تحطيم منطقة المينا، وجعل الأسنان عرضة للتسوس، والتهابات بالأعصاب.
مذاق سيئ
يحتمل أن يكون الإحساس بطعم سيئ في الفم نتيجة لقيح ناجم عن عدوى يجعل “الخراج” ينتشر في الفم.
وبشكل عام، فإنه يجب عليك زيارة طبيب الأسنان مرة كل 6 أشهر على الأقل لإجراء الفحوصات أو تنظيف الأسنان تجنبًا للمشكلات الصحية.