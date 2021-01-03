أعلنت شركة القدية للاستثمار، بالشراكة مع “إنتامين أميوزمنت رايدز” البدء في عملية تصميم “رحلة الصقر”، إحدى معالم الجذب المميزة لمتنزه “6 فلاجز” القدية؛ والتي تعد مدينة للملاهي الفريدة من نوعها.
وأوضحت أنه من المقرر أن تكون “رحلة الصقر” هي أطول وأسرع وأعلى أفعوانية في العالم، حيث تمتد رحلتها لمسافة 4 كيلومترات تقريبًا، وتتميز بمناورة غطس عمودية في وادٍ بعمق 200 متر، باستخدام تسارع محرك مغناطيسي (بتقنية LSM)، يحقق سرعات غير مسبوقة تتجاوز عن 250 كم/ ساعة.
ولفتت إلى أنه سيتم تصميم “رحلة الصقر” بأطول هيكل أفعوانية قائم بذاته في العالم، يضم تلة بمنحنى مكافئ يسمح بتجربة بوزن فائق الخفة.
وسيستمتع ما يصل إلى 20 راكبًا في كل رحلة بمغامرة تستمر لثلاث دقائق تغمرها الإثارة التي توفرها أنظمة الدفع الكهرومغناطيسية، بالإضافة إلى المناظر البانورامية لمتنزه 6 فلاجز القدية ومنطقة الترفيه.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار فيليب غاس، إن عشاق الترفيه والمغامرات حول العالم ينتظرون هذه الأفعوانية بحماس كبير منذ الإعلان عنها، مؤكدا أنه لا يوجد مثيل لها في أي مكان آخر.
يذكر أنه من المقرر أن يصبح 6 فلاجز القدية، الذي يغطي مساحة 32 هكتارًا (79 فدانًا) ويضم 28 لعبة ووجهة ترفيهية عبر ست مناطق ذات طابع خاص، المنتزه الترفيهي الذي يحطم جميع الأرقام القياسية في الترفيه في المملكة والمنطقة.
وفق “أخبار 24”.