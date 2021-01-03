“الموارد البشرية” تعلن إطلاق خدمة الشكاوى في قطاع العمالة المنزلية إلكترونياً عبر “مساند”

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم (الأحد)، إطلاق خدمة الشكاوى المتعلقة بقطاع العمالة المنزلية إلكترونياً، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة “مساند”.
وأبانت الوزارة أن الخدمة تمكن أصحاب الأعمال ممن لديهم عقود توسط لاستقدام العمالة المنزلية، من رفع الشكاوى عن طريق المنصة إلكترونيا.
وأوضحت أن هذه الخدمة تمت أتمتتها بشكل كامل من خلال تقليل الخطوات وعدم الحاجة لزيارة الفروع أو قنوات التواصل الخاصة بالوزارة، حيث تم تقليص مدة الحل، لتبدأ بالتقديم إلكترونيا من قبل صاحب العمل ومن ثم إحالة الشكوى لمقدم الخدمة لحل الشكوى بشكل ودي. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه في حال عدم التوصل لأي حل يتم تصعيد الشكوى، ومن ثم يتم دراسة الشكوى والبت فيها بشكل نهائي من قبل الوزارة بصورة تضمن حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأكّدت الوزارة سعيها لتحسين وتطوير الخدمات للراغبين في استقدام العمالة المنزلية، من خلال مراجعة السياسات السابقة والعمل على تطويرها بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء وتسريع الحصول على الخدمة المطلوبة في مدة زمنية قصيرة.