هل يجب على المنشأة تقديم قوائم مالية ومستندات مع إقراراتها الضريبية؟.. “الزكاة والدخل” تجيب

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه لا يجب على المنشآت تقديم أي قوائم مالية أو إرفاق أي مستندات عند تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الهيئة في مقطع فيديو توعوي، أنه على المنشأة تعبئة البيانات كأرقام فقط حسب المبيعات والمشتريات، وتقديم الإشعار وسداد الضريبة المستحقة عليه.
وأشارت إلى أن الهيئة يحق لها خلال 5 سنوات، أن تدرس أي إقرار مقدم وتطلب بيانات إضافية عليه وعلى المنشأة وقتها الالتزام وتقديم الأوراق.
#بالمختصر
هل تلزم المنشأة بتقديم القوائم المالية المدققة مع إقراراتها الضريبية؟#ساعة_توعية pic.twitter.com/JEPdHO2qqF
— الهيئة العامة للزكاة والدخل (@gazt_ksa) January 3, 2021
وفق “أخبار 24”.