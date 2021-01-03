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أخبار محلية > هل يجب على المنشأة تقديم قوائم مالية ومستندات مع إقراراتها الضريبية؟.. “الزكاة والدخل” تجيب
03/01/2021   4:03 م

هل يجب على المنشأة تقديم قوائم مالية ومستندات مع إقراراتها الضريبية؟.. “الزكاة والدخل” تجيب

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أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه لا يجب على المنشآت تقديم أي قوائم مالية أو إرفاق أي مستندات عند تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الهيئة في مقطع فيديو توعوي، أنه على المنشأة تعبئة البيانات كأرقام فقط حسب المبيعات والمشتريات، وتقديم الإشعار وسداد الضريبة المستحقة عليه.

وأشارت إلى أن الهيئة يحق لها خلال 5 سنوات، أن تدرس أي إقرار مقدم وتطلب بيانات إضافية عليه وعلى المنشأة وقتها الالتزام وتقديم الأوراق.

وفق “أخبار 24”.

هل يجب على المنشأة تقديم قوائم مالية ومستندات مع إقراراتها الضريبية؟.. “الزكاة والدخل” تجيب

أخبار محلية
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