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أخبار محلية > بالفيديو.. وزير الثقافة: الاكتشافات الأثرية تعكس حضور الفنون في المملكة منذ آلاف السنين
03/01/2021   4:03 م

بالفيديو.. وزير الثقافة: الاكتشافات الأثرية تعكس حضور الفنون في المملكة منذ آلاف السنين

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قال وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، إن الاكتشافات الأثرية بالمملكة تعكس حضور الفنون وتؤكد عظمة الإنسان في هذه الأرض على مر السنين.

ونشر الوزير مقطع فيديو لعدد من المواقع الأثرية بمنطقة حائل، يظهر وجود تشكيلات فنية بمثلثات ودوائر وزخارف مختلفة.

وسلط المقطع الضوء على موقع “المثلثات الحجرية” الأثري، و”المذيلات”، وموقع نقوش “راطا والمنجور” والذي تظهر فيه رسومات على الصخور لأشكال حيوانات، ونقوش وخطوط مختلفة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. وزير الثقافة: الاكتشافات الأثرية تعكس حضور الفنون في المملكة منذ آلاف السنين

أخبار محلية
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