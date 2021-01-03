تسريبات تكشف أبرز الهواتف المتوقع طرحها بالأسواق في 2021

كشفت تسريبات نشرتها العديد من المواقع المتخصصة في الأخبار التقنية عن أبرز الهواتف الذكية المتوقع إطلاقها بالأسواق خلال العام الجديد 2021.
وأوضحت التقارير أن شركات “سامسونغ”، و”أبل” و”جوجل”، و”ون بلس” و”شاومي”، تستعد للكشف تواليا عن أحدث الإصدارات لمنتجاتها، والتي ستشهد مواصفات تقنية، تسعى لتحقيق قفزات فيما يتعلق بجودة العرض في الشاشات ومعالجة الصور وتقنيات الذكاء الاصطناعي وسرعة الشحن والمعالج.
جديد “سامسونج”
وأشار تقرير لموقع “نيو أطلس” المتخصص بالأخبار التقنية إلى أن المتخصصين بهواتف “سامسونغ” يتوقعون أن تكشف الشركة الكورية الجنوبية عن “غالاكسي إس 21” خلال يناير الجاري.
وتوقع أن يأتي الهاتف بثلاثة إصدارات هي: “إس 21” بشاشة قياس 6.2 بوصة، بينما يأتي “إس 21 بلس” بشاشة قياس 6.7 بوصة، في حين يبلغ قياس شاشة “إس 21 ألترا” 6.8 بوصة، لافتا إلى أن هذه الهواتف ستدعم كاميرات عالية الدقة، قد يصل تقريبها البصري إلى 10 إس، إلى جانب قلم ذكي.
وستدعم الهواتف الجديدة معالجات “سنابدراغون 888″، كما أن الشركة ستركز على الهواتف القابلة للطي هذا العام.
إطلالة “أبل”
أما موقع مجلة “فوربس” الأمريكية، فأشار إلى أن تسريبات مواصفات هاتف “آيفون 13” المرتقب، تشير إلى أنه سيعالج أبرز مشكلات الإصدار “12”، وبه تعديلات تقنية مميزة.
وأشار إلى أن “آيفون 13” سيزوّد بشاشة “إل تي بي أو”، قادرة على توفير تجربة عرض بدقة عالية دون أن يكون ذلك على حساب عمر البطارية، كما سيدعم تقنية “واي فاي 6″، فيما تشير بعض التسريبات إلى أن “أبل” تعمل على هاتف جديد قابل للطي.
شركة “جوجل”
وتطرقت التسريبات إلى شركة “جوجل”، التي من المتوقع أن تطلق “بكسل 6″ و”بكسل 5 آي” في وقت مبكر من هذا العام، حيث ستضيف للهاتفين ترقيات عديدة أبرزها ما يتعلق بالكاميرا، وبرنامج معالجة الصور، هذا إلى جانب كاميرا لالتقاط صور “السيلفي” بدقة عالية. وفق “أخبار 24”.
“ون بلس”
ركزت “ون بلس” العام الماضي على الهواتف المتوسطة، فأظهرت بعض التسريبات أنها ستغير استراتيجيتها هذا العام حيث من المتوقع أن تطلق “ون بلس 9″ و”ون بلس 9 برو” في مارس المقبل وسيكون الإصدار الجديد منصبا على تعزيز عمر البطارية وسرعة الشحن.
“نوكيا” و”موتورولا” و”شاومي”
وتشير التسريبات إلى أن “نوكيا” و”موتورولا” ستعملان على تقديم هواتف لذوي الميزانية المتواضعة، في حين ستطلق شركات صينية مثل “شاومي” تقنيات جديدة قد لا تكون متوفرة في جميع الأسواق.