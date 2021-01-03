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أخبار محلية > “الدفاع المدني” يقدم نصائح مهمة لضمان السلامة من المخاطر أثناء التخييم
03/01/2021   4:10 م

“الدفاع المدني” يقدم نصائح مهمة لضمان السلامة من المخاطر أثناء التخييم

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شددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة أثناء التخييم؛ لتفادي المخاطر وتجنب وقوع الحوادث، وذلك تزامنا مع فصل الشتاء.

وأكدت المديرية أهمية توزيع أدوات إطفاء الحريق في جميع الخيام بما يتناسب مع مساحة كل خيمة، مشيرة إلى ضرورة إخبار الأهل بالوجهة التي سيقصدها المتنزه وبالموقع الذي ينوي التخييم به.

ودعت المديرية للابتعاد عن بطون الأودية، والتخييم في الأماكن المرتفعة، والحرص على سلامة التمديدات الكهربائية عند تجهيز المخيم، بحيث يتم تمريرها عبر أنابيب لحماية الأسلاك من القطع أو وصول مياه الأمطار إليها، وتركيب قواطع كهربائية تلقائية مع توزيع الأحمال عليها، وتخصيص قاطع لكل جهاز يستهلك الطاقة الكهربائية بشكل كبير مثل أجهزة التدفئة والتكييف.

ونبهت للحرص على وضع المصابيح في أماكن بعيدة عن الأقمشة والمواد المكونة للخيام والحفاظ على مساحة خالية بين الحشائش والمواد القابلة للاشتعال بمسافة لا تقل عن 3 أمتار من جميع الجهات المحيطة. وفق “أخبار 24”.

وأكدت على ضرورة الحرص على التهوية الجيدة للمواقع التي تحوي مواقد الحطب أو الفحم، لتجنب الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون القاتل، والتأكد من إطفاء النار بعد الانتهاء من استخدامها، كذلك التأكد من المنطقة المحيطة للمخيم بعدم وجود آبار مكشوفة ومهملة، وفي حال وجودها يجب الإبلاغ عن مواقعها فوراً لاتخاذ الإجراء المناسب حيالها.

“الدفاع المدني” يقدم نصائح مهمة لضمان السلامة من المخاطر أثناء التخييم

أخبار محلية
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