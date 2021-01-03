“هيئة المهندسين”: تسريع شغل الكوادر الوطنية للوظائف الهندسية عبر منصة “مؤهل”

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين إتاحة منصة “مؤهل” لتسريع شغل الكوادر الوطنية للوظائف الهندسية.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين، المهندس عبد الناصر العبد اللطيف، أن الهيئة تسعى مع مختلف الجهات للوصول إلى شغل المهندسين لسبعة آلاف وظيفة خلال 2021.
وأوضح العبد اللطيف، أن المنصة شهدت إقبالاً من حديثي التخرج بمختلف تخصصاتهم مما يسهم في حصولهم على دعم مختلف الجهات المتضافرة على تحقيق توظيفهم في أسرع وقت.
وأشار إلى مواصلة الجهود في تدقيق شهادات الوافدين واشتراط سنوات الخبرة الخمس، لافتًا إلى أنه ليس من صلاحيات الهيئة تعديل مهنة الوافد. وفق “أخبار 24”.
ودعا المهندسين إلى التسجيل في “مؤهل” لربط المسجلين بالجهات ذات العلاقة للتأكد من كونهم باحثين عن عمل وحديثي تخرج.