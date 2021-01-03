“كتابات العدل المتنقلة” تتوسع في شريحة كبار السن وتتيح خدماتها لمن هم في عمر الـ65

أعلنت وزارة العدل، اليوم (الأحد)، عن توسع كتابات العدل المتنقلة في خدمة شريحة كبار السن، لتشمل من هم في عمر الـ65 عامًا وأعلى بدلاً من 70 عاماً.
وأكدت الوزارة أن عدد العمليات التوثيقية التي قدمتها كتابات العدل المتنقلة منذ انطلاقها في 2017 بلغ نحو 43 ألف عملية، حيث وصلت إلى 26 مدينة في المملكة.
وأوضحت بأن كتابات العدل المتنقلة وصلت مدن: “الرياض، وجدة، والدمام، والخبر، والظهران، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وبريدة، وعنيزة، وتبوك، وأبها، وخميس مشيط، والأحساء”.
كما تضمّنت مدن: “الجبيل، وعرعر، وسكاكا، وحائل، ونجران، وجازان، والباحة، والطائف، وحفر الباطن، وينبع، والخرج، والرس، والحد الجنوبي لخدمة المرابطين”. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه يمكن طلب الخدمة مباشرة عن طريق تطبيق الوزارة الخاص بالأجهزة الذكية؛ ليصل كاتب العدل إلى المستفيد حيثما كان، ويمكن لنزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة؛ الطلب عن طريق ممثلي الخدمة المصرّح لهم.