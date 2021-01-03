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أخبار محلية > “الصحة” تؤجل موعد المؤتمر الأسبوعي لمستجدات كورونا
03/01/2021   6:53 م

“الصحة” تؤجل موعد المؤتمر الأسبوعي لمستجدات كورونا

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الأحد)، تأجيل موعد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

وأوضح العبدالعالي أنه تقرّر عقد المؤتمر هذا الأسبوع يوم الخميس القادم الموافق ٢٠٢١/١/٧م الساعة ٣:٣٥ عصراً، وذلك بدلًا من اليوم الأحد ٢٠٢١/١/٣م.

كما أضاف بأن المؤتمر سيُقام في مركز لقاحات كورونا بالرياض، وسيعود في موعده المعتاد الأسبوع القادم.

وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تؤجل موعد المؤتمر الأسبوعي لمستجدات كورونا

أخبار محلية
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