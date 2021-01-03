“الصحة” تؤجل موعد المؤتمر الأسبوعي لمستجدات كورونا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الأحد)، تأجيل موعد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا بالمملكة.
وأوضح العبدالعالي أنه تقرّر عقد المؤتمر هذا الأسبوع يوم الخميس القادم الموافق ٢٠٢١/١/٧م الساعة ٣:٣٥ عصراً، وذلك بدلًا من اليوم الأحد ٢٠٢١/١/٣م.
كما أضاف بأن المؤتمر سيُقام في مركز لقاحات كورونا بالرياض، وسيعود في موعده المعتاد الأسبوع القادم.
تقرر عقد المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-١٩) هذا الأسبوع يوم الخميس القادم الموافق ٢٠٢١/١/٧م الساعة ٣:٣٥عصراً بدلًا من اليوم الأحد٢٠٢١/١/٣م، وسيقام المؤتمر في مركز لقاحات كورونا بالرياض، وسيعود بإذن الله في موعده المعتاد الأسبوع القادم.
دمتم بصحة.
— المتحدث الرسمي لوزارة الصحة (@spokesman_moh) January 3, 2021
وفق “أخبار 24”.