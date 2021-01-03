بالفيديو.. مسؤول بالصحة يُوضح الإجراءات المتبعة عند الاشتباه في إصابة شخص قادم من الخارج

اليوم الأحد، الإجراءات المتبعة عند الاشتباه في إصابة أحد الأشخاص القادمين من الخارج بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح خلال حديثه لقناة السعودية، أنه في حال تم الاشتباه بإحدى الحالات القادمة من الخارج، يتم التواصل مع مركز القيادة والتحكم بالمنطقة، ثم الحصول على التوصيات حسب الحالة من الطبيب.
وأشار إلى استمرار الاعتماد على إجراءات الفرز البصري وقياس درجات الحرارة للقادمين من الخارج، بالإضافة إلى شهادة تحليل PCR لم يمر عليها أكثر من 48 ساعة.
وذكر أن التوصيات أكدت ضرورة عزل القادمين من دولتي جنوب إفريقيا وبريطانيا لمدة 14 يومًا قبل دخول الأراضي السعودية، وذلك لمنع تفشي السلالة المتحورة من الفيروس التاجي. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، استئناف الرحلات الجوية للمسافرين، وإتاحة دخول المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، وذلك اعتبارًا من الساعة 11 من صباح اليوم.
في حال تم الاشتباه في إحدى الحالات القادمة من الخارج يتم التواصل مع مركز القيادة والتحكم بالمنطقة وأخذ التوصيات حسب الحالة من الطبيب.
علي آل طراد – مدير قطاع الرعاية الصحية بمحافظة الخبر.#أخبار_السعودية#قناة_السعوديةhttps://t.co/Sm3YLqr7pl pic.twitter.com/Bkll78D892
— أخبار السعودية (@sauditv_1) January 3, 2021