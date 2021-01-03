أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم (الأحد)، انطلاق النسخة الثالثة من برنامجها التدريبي “بناء الكفاءات”.
ويهدف البرنامج إلى تدريب الكوادر الوطنية حديثة التخرج في بيئة عملية احترافية تمَكّنها من اكتساب المعرفة المهنية والمهارة العملية، بما يعزز من فرصها التنافسية في سوق العمل.
وأوضحت الهيئة أن أعداد المتدربين في النسخة الثالثة من البرنامج بلغ “50” متدرباً ومتدربة، تم اختيارهم وفق عدة معايير تضمن انضمام خريجي الجامعات المتميزين من الجنسين، ليتم صَقْل مهاراتهم المهنية داخل أروقة الهيئة وفي عدة مسارات تدريبية، مثل: العمليات، والشؤون القانونية، والالتزام، والتحليل، والمخاطر. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن برنامج “بناء الكفاءات” والذي يمتد لعام كامل، يُنفَّذ من خلال “أكاديمية الزكاة والدخل”، التي تُعنى ببناء المعارف والمهارات في مجال إدارة وتنظيم الزكاة والضريبة، إذ يوفر البرنامج العديد من الحوافز التدريبية والمالية للمتدربين الملتحقين بالبرنامج، من أبرزها مكافأة مالية شهرية للمتدرب، وإجازة سنوية، كما يقدم تأميناً طبياً للمتدرب وأفراد أسرته، بالإضافة إلى حضور دورات تدريبية داخل الهيئة وخارجها.
#الزكاة_والدخل تعلن انطلاق التدريب في النسخة الثالثة من “بناء الكفاءات” https://t.co/h9Lz0RJfHn pic.twitter.com/5XkZcM0cMJ
— الهيئة العامة للزكاة والدخل (@gazt_ksa) January 3, 2021