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أخبار محلية > بالفيديو.. بدء توافد القادمين إلى المملكة عبر جسر الملك فهد بعد استئناف الدخول عبر المنافذ
04/01/2021   8:43 ص

بالفيديو.. بدء توافد القادمين إلى المملكة عبر جسر الملك فهد بعد استئناف الدخول عبر المنافذ

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شھد جسر الملك فھد أمس (الأحد)، توافد مركبات القادمين إلى المملكة بعد بدء سريان قرار استئناف الرحلات الدولية، والدخول عبر المنافذ.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها قناة “الإخبارية”، بعض القادمين إلى المملكة خلال إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، حسب التعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فھد، قد أكدت استثناء 5 فئات من رسوم الفحص المخبري للعابرين عبر الجسر المتجھین للبحرين، تشمل الدبلوماسیین المعتمدين وعوائلھم، والعائدين من مھمة حكومیة رسمیة، والعسكريین الأجانب ضمن مھمات رسمیة وعوائلھم، والعائدين من رحلات علاجیة على نفقة وزارة الصحة ومرافقیھم، والمشاركین في التجارب السريرية للقاح كورونا في البحرين، والأطفال ممن دون 6 سنوات. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. بدء توافد القادمين إلى المملكة عبر جسر الملك فهد بعد استئناف الدخول عبر المنافذ

أخبار محلية
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