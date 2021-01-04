نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. “الحياة الفطرية”: خطة لتحديد 4 محميات قريباً بينها واحدة بحرية ستكون مفاجأة
04/01/2021   8:44 ص

بالفيديو.. “الحياة الفطرية”: خطة لتحديد 4 محميات قريباً بينها واحدة بحرية ستكون مفاجأة

+ = -
690

كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، عن وجود خطة للبدء بتحديد 4 محميات بينها واحدة بحرية ستكون مفاجأة، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً على تسجيلها ورفعها لاعتمادها.

وقال قربان خلال لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن المركز يعمل حالياً على تنظيم الصيد بالكامل في المملكة؛ لحماية الكثير من الكائنات المُهددة بالانقراض، مبيناً أنه سيتم منع الصيد في وقت تكاثر الكائن.

ولفت إلى أن الحفاظ على البيئة البحرية بالمملكة له مكاسب كبيرة حيث يوجد شمال البحر الأحمر أغنى شعاب مرجانية بالعالم، موضحاً أن المركز لديه خطة لإعادة تأهيل البيئات التي تعرضت للتدهور. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الحياة الفطرية”: خطة لتحديد 4 محميات قريباً بينها واحدة بحرية ستكون مفاجأة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885129969.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.