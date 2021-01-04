بالفيديو.. “الحياة الفطرية”: خطة لتحديد 4 محميات قريباً بينها واحدة بحرية ستكون مفاجأة

كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، عن وجود خطة للبدء بتحديد 4 محميات بينها واحدة بحرية ستكون مفاجأة، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً على تسجيلها ورفعها لاعتمادها.
وقال قربان خلال لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن المركز يعمل حالياً على تنظيم الصيد بالكامل في المملكة؛ لحماية الكثير من الكائنات المُهددة بالانقراض، مبيناً أنه سيتم منع الصيد في وقت تكاثر الكائن.
ولفت إلى أن الحفاظ على البيئة البحرية بالمملكة له مكاسب كبيرة حيث يوجد شمال البحر الأحمر أغنى شعاب مرجانية بالعالم، موضحاً أن المركز لديه خطة لإعادة تأهيل البيئات التي تعرضت للتدهور. وفق “أخبار 24”.
فيديو | الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للحياة الفطرية يعلن عبر الراصد مفاجئة جديدة محمية بحرية قريباً #الراصد pic.twitter.com/ObqHUjmEkn
— الراصد (@alraasd) January 3, 2021