زوج يطلق النار على زوجته أثناء نومها.. و”الأحوال الشخصية” بجدة تفسخ عقد النكاح

أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بجدة حكماً بفسخ عقد نكاح زوجة من زوجها دون عوض بعد تضررها منه بإطلاقه النار عليها من سـلاح ناري كان بحوزته.
وقالت الزوجة وفقاً لـ”عكاظ”، إن زوجها أخبرها ذات ليلة بتحضيره مفاجأة لها، ليقوم بعد ذلك بإطلاق رصاصة عليها وهي نائمة بجواره لتخترق رقبتها من الخلف وتخرج من الأمام، مبينةً أنها ظلت تنزف ما يقارب 6 ساعات.
وأضافت أنه هددها بالحرق بـ”ماء النار” حال بوحها بالحقيقة في المستشفى، إلا أن التحقيقات الجنائية أثبتت أن الطلقة كانت عن قرب وليست طائشة كما ادعت المجني عليها، حيث جرى إلقاء القبض على الزوج وإصدار حكم بسجنه 6 أشهر.
وأوضحت أنها هربت إلى إحدى دور الضيافة وتقدمت بطلب فسخ عقد نكاح بعدما افتقدت المودة والرحمة والسكينة، مبينةً أن زوجها كان يحبسها ويراقبها بكاميرات خبأها في المنزل وأخذ منها جوالها وكان يتعمد تخويفها ويغلق الباب عليها أثناء خروجه للعمل.