“الجوازات” توضح إجراءات دخول مولود لوالدين إقامتهما سارية بالمملكة

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، الإجراءات التي يجب اتباعها لدخول طفل حديث الولادة لوالدين إقامتهما سارية بالمملكة.
وبّينت الجوازات، أن الإجراءات تتضمن مراجعة سفارة المملكة لإصدار تأشيرة دخول للمولود، مع وجود جواز سفر مُستقل له.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج