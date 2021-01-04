“الصحة العالمية”: شرطان لضمان التغلب على “كورونا” في ظل التحورات الجديدة

وضعت منظمة الصحة العالمية، شرطين لضمان التغلب على فيروس “كورونا” المُستجد رغم ظهور سلالة متحورة منه مؤخراً.
وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس، أن الالتزام بالنظافة والسلامة من قبل الجميع سيضمن انخفاض حدة الفيروس.
وأضافت وفقاً لـ “بي بي سي”، أنه يجب الحفاظ على معدلات مُنخفضة للعدوى أثناء عملية التطعيم، لكن ذلك يعتمد على سلوك الناس والإحساس بالمسؤولية تجاه خطر الفيروس.
ونوهت إلى أن اللقاح لا يكون فعالاً إلا إذا انخفضت معدلات العدوى، وفي حال حدوث ذلك سيكون انتصاراً على الوباء، ونجاحاً للقاحات المضادة له. وفق “أخبار 24”.
وشددت كذلك على ضرورة التحلي بالمسؤولية والالتزام بمعايير غسل اليدين وتعقيمهما، وتطبيق التباعد الاجتماعي.