شاهد.. تساقط أمطار خفيفة صباح اليوم على الرياض

شهدت عدة مناطق بالعاصمة الرياض صباح اليوم (الإثنين)، تساقط أمطار خفيفة، وغيوما تغطي السماء.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو تساقط الأمطار في عدد من الشوارع.
وعبر المغردون عن فرحتهم بنزول الغيت واستبشروا به، سائلين المولى عز وجل أن يعم به البلاد.
وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهات بسحب رعدية اليوم على العاصمة الرياض وعدد من المناطق، تصحبها رياح وتدن في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة تستمر حتى العاشرة صباحاً.
امطار خفيفه على #الرياض الان pic.twitter.com/lDq0EoaGLh
— طقس الغربيه (@tags_algharbiuh) January 4, 2021
أمطار خفيفة منعشة شرق الرياض pic.twitter.com/t1q4k1N3p5
— دكتور طقس (@sis_s1s) January 4, 2021
#امطار_الرياض
اجواء الرياض اليوم رائعة بفضل الله
الجو جو مكشات دفا ورش مطر pic.twitter.com/RT9VhRqlD7
— خالد المبدِّل (@kssm1388) January 4, 2021
وفق “أخبار 24”.