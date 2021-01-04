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أخبار محلية > شاهد.. تساقط أمطار خفيفة صباح اليوم على الرياض
04/01/2021   11:57 ص

شاهد.. تساقط أمطار خفيفة صباح اليوم على الرياض

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شهدت عدة مناطق بالعاصمة الرياض صباح اليوم (الإثنين)، تساقط أمطار خفيفة، وغيوما تغطي السماء.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تساقط الأمطار في عدد من الشوارع.

وعبر المغردون عن فرحتهم بنزول الغيت واستبشروا به، سائلين المولى عز وجل أن يعم به البلاد.

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهات بسحب رعدية اليوم على العاصمة الرياض وعدد من المناطق، تصحبها رياح وتدن في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة تستمر حتى العاشرة صباحاً.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. تساقط أمطار خفيفة صباح اليوم على الرياض

أخبار محلية
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