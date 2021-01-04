تسليم 222 وحدة سكنية لأسر محتاجة بالشراكة بين “جود الإسكان” و”الراجحي”

سلمت منصّة جود الإسكان بالشراكة مع مصرف الراجحي أمس (الأحد)، 222 وحدة سكنية متكاملة للأسر الأشد حاجة في مختلف مدن ومحافظات المملكة.
جاء ذلك بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، ومحافظ البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي، ورئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي عبد الله الراجحي.
وأوضح وزير الإسكان أن المنصة تشهد إسهامات يومية من جميع أفراد المجتمع في سبيل خدمة الأسر وتوفير المسكن الملائم لهم.
وقدم الحقيل شكره إلى محافظ البنك المركزي على دعم برامج المسؤولية الاجتماعية في القطاع المصرفي والشكر كذلك لرئيس مجلس الإدارة ومنسوبي مصرف الراجحي على مبادرتهم ودعمهم.
من جانبه عبر عبدالله الراجحي عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة، في تقديم يد العون للعطاء الخيري السكني، مؤكداً حرص مصرف الراجحي على تطوير المسؤولية الاجتماعية بالتركيز على المشروعات المستدامة، ما أسهم في تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات في قطاعات الصحة والإسكان والتعليم.
وجاء تسليم الوحدات السكنية في حفل أقيم في مبنى الإدارة العامة لمصرف الراجحي بمدينة الرياض، امتداداً للدعم الذي قدمه المصرف لمنصة “جود الإسكان” بنحو 40 مليون ريال للإسهام في توفير المسكن المناسب لحوالي 222 أسرة، يبلغ عدد أفرادها 1110 أفراد، يرعاها 124 رب أسرة و59 مطلقة و39 أرملة.
وتوزعت الأسر المستفيدة في منطقة الرياض والحدود الشمالية ومكة المكرمة، كما شمل الدعم محافظات عدة مثل الأفلاج والمجمعة والزلفي والدوادمي وشقراء ورفحاء وعرعر وطريف والخرمة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن منصة جود الإسكان تستهدف مشاركة جميع فئات المجتمع السعودي من أفراد ومنظمات، في مجال العطاءات السكنية الخيرية من خلال منصة إلكترونية تحقق الشفافية في تقديم الإسهامات الخيرية.
وحظيت المنصة منذ إطلاقها بدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمبلغ 100 مليون ريال، ومن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 50 مليون ريال.