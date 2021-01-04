نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > مجتمع الخرج > برنامج سيدي ولي العهد للتسامح و رويضة السهول
04/01/2021   12:21 م

برنامج سيدي ولي العهد للتسامح و رويضة السهول

+ = -
391

ضمن برنامج سيدي ولي العهد للتسامح والمكلف به الشيخ عامر بن حزام بن معضد بن خرصان قام وفد مكون من الشيخ عبدالله بن زيد بن ابراهيم العقيلي والشيخ خالد بن هادي ابو سكيتة الزهيري القحطاني والشيخ ناجي بن محمد بن مدعث ال صويان الصخابرة والشيخ هادي بن علي بن زمال اليامي والشيخ عبدالله بن منصور بن عامر الشامري والشيخ محمد بن عبدالله الهميمي والشيخ عبدالله بن شفران والشيخ فهد بن حسين السميح والشاعر ماضي بن مبروك الهلالي والشاعر بندر بن عبدالله الخالدي وأعيان آخرون بزيارة لعضو البرنامج الشيخ سعد بن سعود بن مظهور رئيس مركز رويضة السهول في المحمل والذي كان في استقبال حافل للوفد هو وجماعته ومعارفه ومنهم الشيخ محسن بن سعد بن عتيق المحلفي والشيخ محمد بن سعد الغزواني واللواء متقاعد فريج بن باني السهلي وشاعر المليون محمد الفارس التميمي والشيخ فراج بن سعد الفلاح والشيخ حمود فهد بن سيف والشيخ رميح بن مجري ال عليان الجحدري والشيخ سعود بن شايع بن عتيق والشيخ عبدالله بن محسن السرهيد والشيخ عبدالله بن فايز السهلي والشيخ سعد بن خطاب السهلي والراوية خالد بن مطلق العلي السهلي .

– [ ] وفي بداية المجلس ألقى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي كلمة بهذه المناسبة شكر فيها الله عزوجل ثم القيادة الحكيمة بزعامة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيد ولي العهد الأمين رعاهما الله على برنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين والذي لازال يواصل مسيرته الطيبة والمباركة في تحقيق الإنجازات التطوعية والوطنية والإنسانية ، منوهًا بجهود الشيخ سعد بن سعود بن مظهور رئيس مركز رويضة السهول في هذا البرنامج وخصوصًا في قضيتي السهول وعنزة وقضية مطلق بن محمد العصيمي العتيبي في حريملاء ، شاكرًا جميع الشيوخ الحاضرين و الإعلامي الكبير سعود الضحوك على جهوده في هذا البرنامج المتميز .

– [ ] وقد ألقيت بهذه المناسبة قصائد للشاعرين مبروك بن ماضي وبندر الخالدي نالت إعجاب الجميع ، كما شارك شاعر المليون الكبير محمد الفارس التميمي والراوية خالد بن مطلق بقصائد ومرويات نالت استحسان الجميع .

– [ ] وقد قام الوفد في ضيافة الشيخ ابن مظهور بزيارة لبعض المعالم الطبيعية في محافظة ثادق ومنها روضة نورة والتي ازدانت بالربيع هذه السنة ولله الحمد ، وروضة ام الشقوق في رغبة ، وشعيب الاصبع في رويضة السهول .

– [ ] وبهذه المناسبة صرح للصحيفة الشيخ عامر بن حزام بن معضد بن خرصان المكلف بالبرنامج قائلا كلي فرح وسرور بتوالي الإنجازات لبرنامج سمو سيدي ولي العهد للتسامح ، فهو برنامج ناجح وفعال وعم بثماره الجميع ولله الحمد ، و أنوه بجهود الشيوخ العاملين فيه وأخص بالذكر الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي العضو الفعال في هذا البرنامج والشيخ سعد بن سعود بن مظهور ، كما أشيد بجهود الاعلامي الكبير سعود الضحوك ، وأسال الله أن يحفظ على بلادنا دينها ودنياها في ظل قيادتها الرشيدة بزعامة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد رعاهما الله .

 

برنامج سيدي ولي العهد للتسامح و رويضة السهول

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885130007.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.