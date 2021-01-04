برنامج سيدي ولي العهد للتسامح و رويضة السهول

ضمن برنامج سيدي ولي العهد للتسامح والمكلف به الشيخ عامر بن حزام بن معضد بن خرصان قام وفد مكون من الشيخ عبدالله بن زيد بن ابراهيم العقيلي والشيخ خالد بن هادي ابو سكيتة الزهيري القحطاني والشيخ ناجي بن محمد بن مدعث ال صويان الصخابرة والشيخ هادي بن علي بن زمال اليامي والشيخ عبدالله بن منصور بن عامر الشامري والشيخ محمد بن عبدالله الهميمي والشيخ عبدالله بن شفران والشيخ فهد بن حسين السميح والشاعر ماضي بن مبروك الهلالي والشاعر بندر بن عبدالله الخالدي وأعيان آخرون بزيارة لعضو البرنامج الشيخ سعد بن سعود بن مظهور رئيس مركز رويضة السهول في المحمل والذي كان في استقبال حافل للوفد هو وجماعته ومعارفه ومنهم الشيخ محسن بن سعد بن عتيق المحلفي والشيخ محمد بن سعد الغزواني واللواء متقاعد فريج بن باني السهلي وشاعر المليون محمد الفارس التميمي والشيخ فراج بن سعد الفلاح والشيخ حمود فهد بن سيف والشيخ رميح بن مجري ال عليان الجحدري والشيخ سعود بن شايع بن عتيق والشيخ عبدالله بن محسن السرهيد والشيخ عبدالله بن فايز السهلي والشيخ سعد بن خطاب السهلي والراوية خالد بن مطلق العلي السهلي .
– [ ] وفي بداية المجلس ألقى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي كلمة بهذه المناسبة شكر فيها الله عزوجل ثم القيادة الحكيمة بزعامة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيد ولي العهد الأمين رعاهما الله على برنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين والذي لازال يواصل مسيرته الطيبة والمباركة في تحقيق الإنجازات التطوعية والوطنية والإنسانية ، منوهًا بجهود الشيخ سعد بن سعود بن مظهور رئيس مركز رويضة السهول في هذا البرنامج وخصوصًا في قضيتي السهول وعنزة وقضية مطلق بن محمد العصيمي العتيبي في حريملاء ، شاكرًا جميع الشيوخ الحاضرين و الإعلامي الكبير سعود الضحوك على جهوده في هذا البرنامج المتميز .
– [ ] وقد ألقيت بهذه المناسبة قصائد للشاعرين مبروك بن ماضي وبندر الخالدي نالت إعجاب الجميع ، كما شارك شاعر المليون الكبير محمد الفارس التميمي والراوية خالد بن مطلق بقصائد ومرويات نالت استحسان الجميع .
– [ ] وقد قام الوفد في ضيافة الشيخ ابن مظهور بزيارة لبعض المعالم الطبيعية في محافظة ثادق ومنها روضة نورة والتي ازدانت بالربيع هذه السنة ولله الحمد ، وروضة ام الشقوق في رغبة ، وشعيب الاصبع في رويضة السهول .
– [ ] وبهذه المناسبة صرح للصحيفة الشيخ عامر بن حزام بن معضد بن خرصان المكلف بالبرنامج قائلا كلي فرح وسرور بتوالي الإنجازات لبرنامج سمو سيدي ولي العهد للتسامح ، فهو برنامج ناجح وفعال وعم بثماره الجميع ولله الحمد ، و أنوه بجهود الشيوخ العاملين فيه وأخص بالذكر الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي العضو الفعال في هذا البرنامج والشيخ سعد بن سعود بن مظهور ، كما أشيد بجهود الاعلامي الكبير سعود الضحوك ، وأسال الله أن يحفظ على بلادنا دينها ودنياها في ظل قيادتها الرشيدة بزعامة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد رعاهما الله .