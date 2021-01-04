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اخبار رياضية > رالي داكار 2021.. “عقوبة زمنية” تُعيد المتسابق السعودي “ابن سعيدان” من المركز الخامس إلى التاسع
04/01/2021   12:43 م

رالي داكار 2021.. “عقوبة زمنية” تُعيد المتسابق السعودي “ابن سعيدان” من المركز الخامس إلى التاسع

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أعلن المتسابق السعودي ياسر بن سعيدان، عن صدور عقوبة زمنية بحقه من لجنة التحكيم في رالي داكار السعودية 2021، بإضافة (دقيقتين) لتوقيته العام، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الرالي.

وجاءت العقوبة على ياسر بن سعيدان، بسبب تجاوزه السرعة القانونية في إحدى مناطق المرحلة والمحددة بـ (50 كم/ ساعة)، بعد قيادته لمركبته في هذه المنطقة بسرعة (54 كم/ساعة).

وبذلك، يتراجع مركز ابن سعيدان في الترتيب العام لفئة السيارات بالمرحلة الأولى من الرالي، من المركز الخامس إلى التاسع، بفارق تسع دقائق و53 ثانية عن المتصدر الإسباني كارلوس ساينز. وفق “أخبار 24”.

رالي داكار 2021.. “عقوبة زمنية” تُعيد المتسابق السعودي “ابن سعيدان” من المركز الخامس إلى التاسع

اخبار رياضية
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