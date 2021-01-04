كشف الإعلامي الرياضي، عبدالعزيز المريسل، آخر تطورات الأزمة التي تواجها أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع لجنة الكفاءة المالية، والتي شكلتها وزارة الرياضة.
وقال “المريسل”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “النصر يمنع الهلال والشباب من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، بسبب عدم الإيفاء بأحد شروطها”.
وأوضح “المريسل”: “وهو عدم سدادهما مستحقات مالية لنادي النصر واجبة السداد، وبالتالي لا يحق لناديي الهلال والشباب التسجيل في فترة الانتقالات التشوية المقبلة”. وفق “أخبار 24”.
وأعلنت اللجنة انقضاء مدة تسليم مستندات المبالغ المستحقة حتى 30 أكتوبر الماضي، قبل إصدار النتائج في 7 يناير الجاري، حيث لن تتمكن الأندية التي لم تحصل على الشهادة من التسجيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
خاص #النصر يمنع #الهلال و #الشباب من الحصىل على #شهادة_الكفاءة_المالية بسبب عدم الإيفاء بأحد شروطها و هو عدم سدادهما مستحقات مالية لنادي #النصر واجبة السداد و بالتالي لا يحق لناديي #الهلال و #الشباب التسجيل في فترة الانتقالات القادمة
— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) January 3, 2021