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اخبار رياضية > النصر يمنع الهلال والشباب من الحصول على شهادة الكفاءة المالية
04/01/2021   12:43 م

النصر يمنع الهلال والشباب من الحصول على شهادة الكفاءة المالية

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كشف الإعلامي الرياضي، عبدالعزيز المريسل، آخر تطورات الأزمة التي تواجها أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مع لجنة الكفاءة المالية، والتي شكلتها وزارة الرياضة.

وقال “المريسل”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “النصر يمنع الهلال والشباب من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، بسبب عدم الإيفاء بأحد شروطها”.

وأوضح “المريسل”: “وهو عدم سدادهما مستحقات مالية لنادي النصر واجبة السداد، وبالتالي لا يحق لناديي الهلال والشباب التسجيل في فترة الانتقالات التشوية المقبلة”. وفق “أخبار 24”.

وأعلنت اللجنة انقضاء مدة تسليم مستندات المبالغ المستحقة حتى 30 أكتوبر الماضي، قبل إصدار النتائج في 7 يناير الجاري، حيث لن تتمكن الأندية التي لم تحصل على الشهادة من التسجيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

النصر يمنع الهلال والشباب من الحصول على شهادة الكفاءة المالية

اخبار رياضية
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