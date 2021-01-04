الرحيل أم البقاء؟.. الكشف عن مصير “ساريتش” في الأهلي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن مصير محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، اللاعب البوسني إلفيس ساريتش، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقرر مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة، وفقًا لصحيفة “sportsport.ba” البوسنية، الإبقاء على خدمات اللاعب إلفيس ساريتش، بعدما كانت تدرس إبعاده، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي بالركبة، مع نهاية الموسم الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة الأهلي قررت الإبقاء على ساريتش بعد تحسن حالته الصحية، حيث سيتم تسجيله في قائمة أجانب الفريق مرة أخرى، على حساب الغاني صامويل أوسو، الذي سيرحل بعد نهاية إعارته. وفق “أخبار 24”.