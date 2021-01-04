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اخبار رياضية > بالفيديو.. “رومارينهو” ينافس نجم الشباب على هدف الجولة الـ11 بالدوري
04/01/2021   12:43 م

بالفيديو.. “رومارينهو” ينافس نجم الشباب على هدف الجولة الـ11 بالدوري

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استقرت اللجنة الفنية بدوري المحترفين على أجمل 3 أهداف تم تسجيلها خلال الجولة الـ11 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت منافساتها أمس السبت، بمواجهة الأهلي أمام نظيره التعاون، والتي خسرها الأخير بثلاثية نظيفة.

واختارت اللجنة، وفقًا لحساب دوري المحترفين، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، نيكوليتش، في مرمى فريق القادسية، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي لهدفين لمثلهما. وفق “أخبار 24”.

كما تم اختيار هدف نجم فريق الشباب فابيو مارتينز، في شباك نظيره الهلال، وجاء الهدف الثالث لصالح نجم الفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد رومارينهو، في مرمى شباك فريق الباطن.

بالفيديو.. “رومارينهو” ينافس نجم الشباب على هدف الجولة الـ11 بالدوري

اخبار رياضية
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