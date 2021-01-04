صحيفة برتغالية: الهلال يفاوض دييجو كوستا.. وعرض بـ 17 مليون يورو

كشفت صحيفة برتغالية عن أن نادي الهلال بدأ مفاوضات استكشافية مع المهاجم دييجو كوستا (32 عاما)، بعدما فسخ اللاعب عقده مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.
ومن المتوقع أن يكون العرض المطروح على “كوستا”، وفقًا لصحيفة الريكورد البرتغالية، لمدة عامين ونصف مقابل 17 مليون يورو.
يذكر أن الهلال، الذي يبحث عن حل هجومي، قد ركز انتباهه على كوستا، بعد محاولات التوقيع مع البرازيلي أليكس تيكسيرا (30 عامًا)، بعدما أنهى عقده أيضًا مع جيانغسو سونينج الصيني. وفق “أخبار 24”.
وكان أتلتيكو مدريد متصدر الليغا أعلن يوم الثلاثاء الماضي أنه اتفق مع المهاجم دييغو كوستا البالغ من العمر 32 عاما على فسخ التعاقد.
وأوضح النادي في بيان أن لاعب تشيلسي السابق الذي يمتد عقده حتى يونيو 2021 طلب إنهاء التعاقد بأثر فوري لأسباب شخصية.