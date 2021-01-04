قرار جديد من لجنة الحكام بسبب الحالات الجدلية في الدوري

كشفت مصادر صحفية، اليوم الأحد، أن لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، اتخذت قرارًا جديدة، وذلك بعد كثرة الحالات التحكيمية الجدلية للحكام في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الرياضية”، إن اللجنة برئاسة الإسباني فرناندو تريساكو، أقرت تخصيص يومين متتاليين لاجتماع حكام دوري المحترفين، بدلاً عن يوم واحد، كما المعتاد.
وأوضحت المصادر، أن لجنة الحكام، حددت يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لاجتماعات حكام دوري المحترفين، وذلك لكثرة الحالات التحكيمية الجدلية التي صاحبت أداء الحكام في الجولة الـ11 الماضية من المسابقة المحلية.
وجاءت أبرز الحالات الجدلية في الجولة الماضية خلال مباريات الهلال والشباب والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ومواجهة النصر مع مضيفه الفيصلي والتي انتهت بفوز الأول بثلاثية مقابل هدفين، ثم مباراة الأهلي مع ضيفه التعاون في ختام الجولة والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة.