“المواصفات” تلزم المستوردين بتسجيل جميع المنتجات في “سابر”

ألزمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المستوردين بتقديم إقرار ذاتي للمنتجات المحلية والمستوردة غير الخاضعة للوائح الفنية وأنظمة الهيئة وتسجيلها في منصة سابر الإلكترونية.
وأوضحت الهيئة أن المستوردين ملزمون في الوقت الحالي بتسجيل جميع المنتجات الاستهلاكية في منصة “سابر”، وتطبيق المتطلبات الخاصة بالمنتجات المندرجة ضمن مجال اللوائح الفنية المعتمدة.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار يسري اعتباراً من العام الجاري 2021، وذلك من أجل رفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات الاستهلاكية، والتأكد من خلوها من العيوب التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك أو بيئته.
وأضافت أن منصة “سابر” تساعد في تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى أسواق المملكة، وبالتالي تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة بشكل إلكتروني. وفق “أخبار 24”.
ونوهت بتفعيل الربط بين منصتي “سابر وفسح” لتسريع إجراءات الفسح الجمركي، مضيفة أن عدد التجار المسجلين في منصة سابر بلغ أكثر من 33 ألف تاجر، ومليون و400 ألف منتج، فيما تجاوزت عدد شهادات المطابقة والإرسالية الصادرة من خلال المنصة 850 ألف شهادة.