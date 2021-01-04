بالصور.. فريق قلوب الخير التطوعي ينظم إيفنت ( صحة وجمال) برعاية نادي إيف إيليت للرياضة النسائية

نظم فريق قلوب الخير التطوعي بقيادة الاستاذة / غاليه الحربي ، وتنظيم اعضاء القروب يوم امس الاحد الموافق١٤٤٢/٥/١٩ إيفنت ( صحة وجمال) كل مايخص جمال وصحة المرأة في البشرة والشعر والغذاء والرياضة برعاية نادي إيف إيليت للرياضة النسائية حيث كانت الجهة المستضيفة للمعرض ، وبمشاركة مؤسسات ومراكز بارزه في محافظة الخرج .
ويهدف المعرض الى تعزيز وتوثيق الشراكة المجتمعية بالمحافظة علماً بأن فريق قلوب الخير التطوعي له اعمال تطوعية بارزه ويهدف الى نشر روح العطاء في انحاء المجتمع . بإشراف القائدة / غالية الحربي والمنسقة الاعلامية / لطيفة الداغري.