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أخبار الخرج > بالصور.. فريق قلوب الخير التطوعي ينظم إيفنت ( صحة وجمال) برعاية نادي إيف إيليت للرياضة النسائية
04/01/2021   8:10 م

بالصور.. فريق قلوب الخير التطوعي ينظم إيفنت ( صحة وجمال) برعاية نادي إيف إيليت للرياضة النسائية

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نظم فريق قلوب الخير التطوعي بقيادة الاستاذة / غاليه الحربي ، وتنظيم اعضاء القروب يوم امس الاحد الموافق١٤٤٢/٥/١٩ إيفنت ( صحة وجمال) كل مايخص جمال وصحة المرأة في البشرة والشعر والغذاء والرياضة برعاية نادي إيف إيليت للرياضة النسائية حيث كانت الجهة المستضيفة للمعرض ، وبمشاركة مؤسسات ومراكز بارزه في محافظة الخرج .

ويهدف المعرض الى تعزيز وتوثيق الشراكة المجتمعية بالمحافظة علماً بأن فريق قلوب الخير التطوعي له اعمال تطوعية بارزه ويهدف الى نشر روح العطاء في انحاء المجتمع . بإشراف القائدة / غالية الحربي والمنسقة الاعلامية / لطيفة الداغري.

بالصور.. فريق قلوب الخير التطوعي ينظم إيفنت ( صحة وجمال) برعاية نادي إيف إيليت للرياضة النسائية

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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