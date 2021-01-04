وثق مقطع فيديو متداول عدداً من المواطنين وهم يسارعون لتقديم المساعد لمتسابق أجنبي مشارك في النسخة الـ43 لرالي داكار، الذي تستضيفه المملكة للعام الثاني على التوالي، خلال الفترة بين 3 و15 يناير الجاري.
وأظهر المقطع المتسابق وهو يقف مع دراجته النارية التي تعطلت في منطقة نائية، فيما بادر أحد المواطنين بالترحيب به وطمأنته بأنهم سيساعدونه.
وقدم أحدهم عبوة من المياه للمتسابق ليروي عطشه، بينما قام الآخرون بحمل الدراجة النارية على سيارتهم، واصطحبوا المتسابق معهم لإيصاله، فيما بادر الأخير بتقديم الشكر لهم.
وفق “أخبار 24”.