“الطيران المدني” توفر أجهزة مزيل الرجفان القلبي في المطارات السعودية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الانتهاء من توفير وتأمين أجهزة مزيل الرجفان القلبي الآلي في مطارات المملكة.
وأوضحت الهيئة أنها تهدف من المبادرة إلى سرعة الاستجابة وتوفير الإسعافات الأولية للحالات الطارئة داخل صالات السفر، والارتقاء بمستوى السلامة للمسافرين والعاملين بصالات المطارات الدولية والداخلية.
وتضمنت مبادرة الهيئة في مرحلتها الأولى توفير (78) جهازاً في (14) مطاراً، وهي: مطار الملك عبد العزيز الدولي (صالة 1)، ومطار الطائف الدولي، ومطار أبها الدولي، ومطار الملك عبد الله الدولي بجازان، ومطار حائل الدولي.
كما ضمّت مطار الأمير سلطان الدولي بتبوك، ومطار الجوف الدولي، ومطار الأمير نايف الدولي بالقصيم، ومطار الأحساء الدولي، ومطار الأمير عبد المحسن الدولي بينبع، ومطار نجران، ومطار الأمير عبد المجيد بالعلا، ومطار الوجه، ومطار خليج نيوم. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن أجهزة مزيل الرجفان القلبي الآلي (AED) تتميز بسهولة الاستخدام والأمان، حيث يقوم الجهاز بإعطاء تعليمات صوتية للمنقذ أو المسعف (المستخدم) باللغتين (العربية والإنجليزية) خلال عملية الإنقاذ، مع إمكانية استخدامه على البالغين والأطفال، حتى يتم إسعاف المريض بكفاءة عالية وسهولة وأمان.