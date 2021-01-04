بدأ توافد الطلاب على معهد البيت الموسيقي في الرياض، والذي يُعد أول معهد موسيقي يحصل على ترخيص وزارة الثقافة لمزاولة أنشطته بشكل نظامي.
ورصد برنامج “صباح العربية” مشاهد من تعلم الطلاب الموسيقى، والتدريبات الأدائية والصوتية.
وأكد الشريك المؤسس ومدير المعهد، أيمن تيسير، أن الإقبال ازداد بعد إعلان الحصول على الترخيص، مشيرًا إلى أن المعهد يضم العديد من الموسيقيين والمواهب الراغبة في تعلم العزف.
من جانبه، قال الطالب المتدرب على آلة العود، ماجد درديري، إنه استطاع الحصول على فوائد كبيرة بعد الانضمام للمعهد، مؤكدًا أنه استطاع تطوير مستواه بشكل عام.
وكان المعهد قد حصل بشكل رسمي على ترخيص مزاولة أنشطته من وزارة الثقافة نهاية العام الماضي، وسط ترحيب كبير من جانب المهتمين بالشأن الموسيقي في المملكة.
وفق “أخبار 24”.