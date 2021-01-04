أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية الإجازات المستحقة للمرأة العاملة وفق مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية”، إحدى مبادرات التحول الوطني.
وأكدت الوزارة أن للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل مدتها 10 أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى أربعة أسابيع قبل تاريخ الوضع، ولها الحق في تمديد شهر دون أجر.
كما يحق لها في حال إنجابها لطفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته مرافقتها له، إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد إجازة الوضع، ولها الحق في تمديدها شهرا آخر من دون أجر.
وأشار النظام إلى أن المرأة العاملة لها الحق في إجازة عدة الوفاة، ومدتها 4 أشهر وعشرة أيام بأجر كامل، ولها الحق بالتمديد إذا كانت حاملا حتى تضع حملها، وفيما يخص المرأة العاملة غير المسلمة التي يُتوفى زوجها فلها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة 15 يوما.
وفق “أخبار 24”.