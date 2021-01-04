“الأمن العام”: ضبط 34 مخالفاً لنظام المراعي والغابات الأسبوع الماضي

أعلن الأمن العام، اليوم (الإثنين)، ضبط 34 مخالفاً لنظام المراعي والغابات خلال الأسبوع الماضي في عدد من مناطق المملكة.
وشملت الحملة 10 مناطق مختلفة، وهي مناطق: “الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والشرقية، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، وتبوك، ونجران”.
وجاءت جنسيات المخالفين لنظام المراعي والغابات على النحو التالي: 24 مواطناً، و2 من الجنسية السورية، و2 من الجنسية البنجلاديشية، و2 من الجنسية الباكستانية، و3 من الجنسية اليمنية، ووافد من الجنسية الأفغانية. وفق “أخبار 24”.
وأفاد الأمن العام بأن المخالفين كانت بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعد للبيع محملة على 34 شاحنة، حيث جرى القبض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.