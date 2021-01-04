وزير الطاقة: الطفرة الجديدة لكورونا لا يمكن التكهن بعواقبها.. وحالات الإغلاق الجديدة تؤخر تعافي الاقتصاد

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا لا يمكن التكهن بعواقبها، مشيرا إلى أن الطلب على النفط أقل من بداية العام الماضي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 25 للجنة الوزارية المشتركة لأوبك+ لمناقشة خفض الإنتاج، والذي أكد فيه أن طرح عدة لقاحات ضد الفيروس عامل مرحب به، ومهم لإعادة التعافي الاقتصادي وهو ما يقود إلى التعافي المستدام في الطلب على النفط، مؤكدا أن الأهم هو توفير اللقاح.
وأضاف أن حالة عدم اليقين في العالم ما زالت مستمرة، وما زال الطلب على النفط أقل من بداية العام الماضي، ويجب أن نظل في حالة حذر واتخاذ موقف استباقي في مواجهة أي تطورات قد تحدث والتجاوب بمرونة وبذل كل الجهود لتحقيق الامتثال الكامل. وفق “أخبار 24”.
وأشار الوزير إلى أن حالات الإغلاق الجديدة في بعض الدول قد تتسبب في تأخر تعافي الاقتصاد العالمي.