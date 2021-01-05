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أخبار المناطق > أمير قطر يعلن حضوره القمة الخليجية
05/01/2021   8:26 ص

أمير قطر يعلن حضوره القمة الخليجية

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أعلنت دولة قطر حضور الشيخ تميم بن حمد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستُعقد في محافظة العلا بالمملكة يوم غد الثلاثاء.

وكان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح، أعلن التوصل للاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء اليوم الاثنين، وذلك بعد اتصال أجراه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وقد عبّر أمير الكويت عن بالغ شكره وامتنانه لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يوليانه من اهتمام بالغ بإنجاح أعمال القمة، كما عبّر عن ثقته في حرص أشقائه قادة دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية على أن تكون هذه القمة قمة مصالحة تعزز اللحمة وتقوي المسيرة المباركة للتضامن. وفق “أخبار 24”.

أمير قطر يعلن حضوره القمة الخليجية

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