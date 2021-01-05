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أخبار محلية > متحدث “الضمان الصحي” يرد على سؤال حول عدم قدرة المواطن الأعزب من الحصول على التأمين الصحي
05/01/2021   8:25 ص

متحدث “الضمان الصحي” يرد على سؤال حول عدم قدرة المواطن الأعزب من الحصول على التأمين الصحي

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كشف استشاري جراحة الأورام النسائية، الدكتور حسن القرني، أن السعوديين غير المتزوجين لا يستطيعون الاشتراك في التأمين الصحي.

وقال، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن نظام التأمين الصحي لم يؤسَّس بشكل جيد ومضى عليه زمن دون مراجعة، معربًا عن تفاؤله بأن تطاله يد الإصلاح قريبًا.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني، عثمان القصبي، أن التأمين الصحي للأفراد متوفر منذ 17 عامًا ولكن بصورة غير إلزامية. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن هناك تعاونا بين مجلس الضمان الصحي والبنك المركزي لتطوير التأمين الصحي على الأفراد، مؤكدًا أن هناك مبادرات لتحديث التأمين الاختياري على الأفراد سوف ترى النور قريبًا.

متحدث “الضمان الصحي” يرد على سؤال حول عدم قدرة المواطن الأعزب من الحصول على التأمين الصحي

أخبار محلية
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