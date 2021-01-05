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أخبار المناطق > “شرطة مكة”: القبض على مواطن ظهر في فيديو متداول يقوم بنشل امرأة مشاركة في فعاليات رالي داكار
05/01/2021   8:26 ص

“شرطة مكة”: القبض على مواطن ظهر في فيديو متداول يقوم بنشل امرأة مشاركة في فعاليات رالي داكار

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أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم (الإثنين)، القبض على شخص ظهر في فيديو متداول يقوم بنشل امرأة مشاركة في إحدى فعاليات رالي داكار في محافظة تربة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة، الرائد محمد الغامدي، أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية المتهم، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأكد أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

وفق “أخبار 24”.

“شرطة مكة”: القبض على مواطن ظهر في فيديو متداول يقوم بنشل امرأة مشاركة في فعاليات رالي داكار

أخبار المناطق
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