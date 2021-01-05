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أخبار محلية > قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بمناسبة القمة الخليجية الـ 41
05/01/2021   8:29 ص

قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بمناسبة القمة الخليجية الـ 41

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نظّم أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان “الرقم الصعب”؛ بمناسبة استضافة المملكة للقمة الخليجية الـ41 التي تُعقد غدا في محافظة العلا.

وقال الفيصل في قصيدته:

قمة الإسلام ورياض العرب
تجمع الرواد في بلاد العجب
عاشت بحلم وقامت في عمار
لين صارت بالبها عز الطلب
ما ينافسها بديل ولا مثيل
كل شيء عندها موجب سبب
وزنا بالعقل ترجع به كثير
ما يقومها فرح ولا غضب
تزينت بضيوف سلمان الفعل
اللي اذا قال افعلوا قلنا وجب
وصارت بداوتنا مصانع وابتكار
والحاسب الالي مع طفل لعب
مين يقول أن العرب متخلفين
وبلادنا ترود الرقم الصعب

وفق “أخبار 24”.

قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بمناسبة القمة الخليجية الـ 41

أخبار محلية
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