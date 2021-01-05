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أخبار المناطق > بالفيديو.. هكذا حولت عائلة “الشويكان” مزرعتها لمزار سياحي في العلا
05/01/2021   8:29 ص

بالفيديو.. هكذا حولت عائلة “الشويكان” مزرعتها لمزار سياحي في العلا

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كشف مالك إحدى مزارع العلا، حامد الشويكان، قصة تحويل مزرعة العائلة لمزار سياحي في المحافظة الشهيرة.

وقال، خلال لقائه مع قناة “العربية”، إن الهيئة الملكية للعلا والرؤية المستقبلية للمحافظة شجعوه على تحويلها إلى مزار سياحي، وعرض ما تحتويه أرض العلا من إنتاج زراعي مثل الحمضيات وأنواع النخيل المختلفة.

من جانبها، أكدت المشرفة على المزرعة، علا الشويكان، أن رحلة الزائرين تبدأ باستقبالهم على طريقة أهل العلا التقليدية، ثم يتم اصطحابهم في جولة تعريفية بالمزرعة، بالإضافة إلى رحلات “هايكينج” قصيرة للسياح الراغبين في ذلك. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن مساحة المزرعة تصل إلى 17 ألف متر مربع، وهي تتضمن العديد من الأنشطة السياحية، أبرزها أنشطة الاسترخاء الجسدي وشرب العصائر وصناعتها.

بالفيديو.. هكذا حولت عائلة “الشويكان” مزرعتها لمزار سياحي في العلا

أخبار المناطق
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