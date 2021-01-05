“أبشر” يُطلق خدمة “التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية” ويدعو لتصفح الدليل الإرشادي لخدمات المنصة

أعلن تطبيق “أبشر أفراد”، مساء أمس (الإثنين)، إطلاق خدمة التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية ضمن الخدمات التي يقدمها للأفراد المسجلين والمفعّلين ببوابة “أبشر”.
وأوضح أن شروط الخدمة تتضمن عدم وجود بلاغ نشط مسجل مسبقاً عن طريق البوابة أو مكاتب الجوازات يتعلق بتغيب العامل عن العمل، وأن يتم التبليغ عن العمالة التي تحمل إقامة سارية فقط، وألا يكون هناك “تنازل” مسجل بالبوابة الإلكترونية لنقل الخدمات.
واشتملت الشروط أيضاً على أن يكون البلاغ لمرة واحدة فقط لكل مكفول، وألا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل، وكذلك يتم إلغاء البلاغ عن طريق إدارة الوافدين.
وبيّن أن المستفيد من الخدمة هو المواطن والمقيم المسجل والمفعل ببوابة “أبشر”، مبيناً أن طريقة الوصول للخدمة تبدأ بتسجيل الدخول في منصة أبشر وبعد ذلك خدمات المكفولين ثم خدمات وبالنهاية التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية.
وأشار إلى أنه يتعين مراجعة الجوازات بعد 90 يوماً من تلقي الرسالة النصية؛ من أجل تسليم جواز سفر العامل ورخصة إقامته، داعياً في الوقت نفسه إلى تصفح الدليل الإرشادي لخدمات منصة “أبشر”.
يُشار إلى أن تطبيق “أبشر” أعلن في وقت سابق عن إطلاق تطبيقه الجديد كلياً بنسخته التجريبية “أبشر أفراد”، و”أبشر أعمال”، للأجهزة الذكية.
وفق “أخبار 24”.