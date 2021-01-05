بدأ قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التوافد إلى محافظة العلا اليوم (الثلاثاء)، لحضور اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.
واستقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
كما وصل نائب رئيس الوزراء العماني فهد آل سعيد، نيابة عن السلطان هيثم بن طارق، إلى المملكة لترؤّس وفد السلطنة المشارك في القمة، وكان في استقباله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
كما وصل الوفد الإماراتي برئاسة نائب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن راشد، حيث كان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه.
#فيديو |
وصول سمو ولي عهد مملكة البحرين إلى محافظة #العلا وفي مقدمة مستقبليه سمو #ولي_العهد. #القمة_الخليجية_في_العلا#واس pic.twitter.com/1nfcDeUBdo
— واس الأخبار الملكية (@spagov) January 5, 2021
#فيديو |
وصول سمو نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان إلى محافظة #العلا وفي مقدمة مستقبليه سمو #ولي_العهد. #القمة_الخليجية_في_العلا#واس pic.twitter.com/RSRuVRLBW4
— واس الأخبار الملكية (@spagov) January 5, 2021
#فيديو |
وصول سمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى محافظة #العلا وفي مقدمة مستقبليه سمو #ولي_العهد. #القمة_الخليجية_في_العلا#واس pic.twitter.com/Vj8QOcVOKL
— واس الأخبار الملكية (@spagov) January 5, 2021
وفق”أخبار 24″.