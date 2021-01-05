بدأ قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التوافد إلى محافظة العلا اليوم (الثلاثاء)، لحضور اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

واستقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، ولي عهد البحرين  الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

كما وصل نائب رئيس الوزراء العماني فهد آل سعيد، نيابة عن السلطان هيثم بن طارق، إلى المملكة لترؤّس وفد السلطنة المشارك في القمة، وكان في استقباله ولي العهد  الأمير محمد بن سلمان.

كما وصل الوفد الإماراتي برئاسة نائب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن راشد، حيث كان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه.

بدء وصول قادة ورؤساء دول مجلس التعاون إلى العلا لحضور القمة الخليجية الـ41 بدء وصول قادة ورؤساء دول مجلس التعاون إلى العلا لحضور القمة الخليجية الـ41 بدء وصول قادة ورؤساء دول مجلس التعاون إلى العلا لحضور القمة الخليجية الـ41 بدء وصول قادة ورؤساء دول مجلس التعاون إلى العلا لحضور القمة الخليجية الـ41 بدء وصول قادة ورؤساء دول مجلس التعاون إلى العلا لحضور القمة الخليجية الـ41

وفق”أخبار 24″.