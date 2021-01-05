بدأت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية، أمس (الإثنين)، في إغلاق مداخل ومخارج الطرق المؤدية إلى معارض السيارات في العابدية، تمهيدًا لنقلها لموقع مدينة السيارات في العكيشية.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، أن هناك خطة مدروسة بالأمانة لنقل المعارض من مواقعها إلى مدينة السيارات في العكيشية حسب الأولوية، حيث يتم نقل معارض العابدية أولاً.
وأبان أن عددا من معارض السيارات في العابدية قام باستئجار مواقع في مدينة السيارات وجارٍ استكمال عملية النقل، وسوف تبدأ الأمانة عقب ذلك، في خطة نقل المعارض الأخرى المتفرقة التي تقع داخل العاصمة المقدّسة، إلى مدينة السيارات بالعكيشية.
وأشار إلى أن مدينة السيارات تقع على مساحة تقدر بأكثر من 4.5 مليون متر مربع، ويوجد بها عدة أنشطة للسيارات منها: الوكالات، والمعارض، والورش، ومراكز الصيانة، والحراج، إضافةً إلى شركات النقل، وشركات التأجير، وقطع الغيار، والتشليح، والقرية العمالية، وخدمات أخرى.
وفق “أخبار 24”.