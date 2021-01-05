أوضح طبيب بمستشفى التخصصي الطبي الخاص، أهمية شرب الماء وتناول الفيتامينات خلال فصل الشتاء، مشدداً على أن تناولهما يساهم في الحفاظ على الصحة.
وقال الدكتور محمد الغندور، إن بعض الأشخاص لا يشرب الماء إلا عند الشعور بالعطش وهذا خطأ شائع، فمعنى الشعور بالعطش أن الجسم صار متعطشاً للماء وقلة شرب الماء قد تؤدي لظهور بعض المشاكل الصحية كأمراض الكلى.
وأضاف الغندور أن تناول الكمية المناسبة للماء مفيد لأمراض الضغط والسكر والسمنة والصداع والاكتئاب ومفيد أيضاً لتقليل تجاعيد البشرة لدى السيدات، ناصحاً الجميع بتناول كوبين من الماء قبل كل صلاة مفروضة سواء كان يشعر بالعطش أو لا فذلك سيساعد على تناول الكمية المناسبة من الماء دون نسيان.
وأشار في لقائه ببرنامج “زوايا الزير” على قناة “الرسالة”، إلى أن بعض الناس قد لا يستسيغ طعم الماء، لكن ليس معنى ذلك الامتناع عن شربه، بل يمكن تغيير طعمه بإضافة الليمون أو النعناع إليه أو غيره. وفق”أخبار 24”.
ولفت إلى أهمية تناول اللحوم الحمراء والبيض والسمك والتونة التي تعد من أهم مصادر فيتامين (ب 12)، والمهم لمنع الحزن والتوتر والقلق والخوف، مشيراً إلى أن النباتيين يعانون من نقص هذا الفيتامين بشكل كبير.
وأكد على الجميع أنه على الرغم من أهمية تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي خاصة أيام الشتاء، إلا أنه يجب عدم الإفراط في تناول هذا الفيتامين لأن ذلك قد يصيب الشخص بالحموضة أو قرحة المعدة.
د. محمد الغندور يعدد فوائد خيالية للماء، وينصح الناس بشرب كأسين ماء قبل كل صلاة#زوايا_الزير#قناة_الرسالة@dr_mohg pic.twitter.com/IevuV6K71D
— قناة الرسالة (@alresalahnet) January 4, 2021
د. محمد الغندور: الخوف والقلق والتوتر من أبرز أعراض نقص فيتامين ب12.. وهذه أبرز مصادره#زوايا_الزير#قناة_الرسالة@dr_mohg pic.twitter.com/efZeWiyU7l
— قناة الرسالة (@alresalahnet) January 4, 2021
د. محمد الغندور: الزيادة في تناول فيتامين سي ومصادره يقود لإصابتك بالحموضة وقد يصيبك بقرحة المعدة#زوايا_الزير#قناة_الرسالة@dr_mohg pic.twitter.com/AoWLVjxTQy
— قناة الرسالة (@alresalahnet) January 4, 2021