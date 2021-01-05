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اخبار رياضية > مصادر تكشف سبب إقالة عدد من أعضاء الجهاز الفني للأهلي
05/01/2021   12:59 م

مصادر تكشف سبب إقالة عدد من أعضاء الجهاز الفني للأهلي

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كشفت مصادر السبب الذي دفع إدارة نادي الأهلي لإقالة عدد من أعضاء الجهاز الفني للفريق الأول بالأهلي، بينهم المترجم السعودي مشاري الغامدي.

وأوضحت المصادر وفقاً لبرنامج “الديوانية” على القناة “الرياضية” السعودية، أن إدارة الأهلي طلبت من الأعضاء المقالين تخفيض رواتبهم لكنهم رفضوا الطلب فتم الاستغناء عنهم.

وربطت العديد من التقارير الإعلامية قرارات النادي الأخيرة بالخسارة التي تلقاها الفريق الأول أمام التعاون بثلاثية نظيفة السبت الماضي ضمن مباريات الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. وفق”أخبار 24″.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الهلال المتصدر، وسيلتقي في الجولة المقبلة مع مضيفه القادسية الجمعة المقبلة.

مصادر تكشف سبب إقالة عدد من أعضاء الجهاز الفني للأهلي

اخبار رياضية
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