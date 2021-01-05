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أخبار محلية > “الموارد البشرية”: لا تغيير في رسوم خدمة التنقل الوظيفي مع بدء سريان مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية”
05/01/2021   1:00 م

“الموارد البشرية”: لا تغيير في رسوم خدمة التنقل الوظيفي مع بدء سريان مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية”

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قال مدير الشؤون الإعلامية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، إن بدء سريان مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” لن يصاحبه أي زيادة في رسوم خدمة التنقل الوظيفي.

وأكد، وفقا لـ”المدينة”، أن الرسوم ستبقى كما هو معمول به حالياً، حيث تبلغ قيمتها ألفي ريال للمرة الأولى، و4 آلاف ريال للمرة الثانية، و6 آلاف ريال للمرة الثالثة.

كما أكد أنه يجوز للعامل الانتقال من صاحب عمل إلى آخر في السنة الأولى وقبل اكتمال مدة العقد بشرط أن يلتزم بالشرط الجزائي المنصوص في العقد، وألا يخالف نظام العمل، وكذلك الالتزام بفترة الإشعار المحددة بـ 90 يوما.

الجدير بالذكر أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية في نوفمبر الماضي، ستدخل حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل.

وتتيح المبادرة للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، بالإضافة لخدمتي الخروج النهائي والخروج والعودة التي تمكن العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته.

“الموارد البشرية”: لا تغيير في رسوم خدمة التنقل الوظيفي مع بدء سريان مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية”

أخبار محلية
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