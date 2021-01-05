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أخبار محلية > الحصيني: عرعر تسجل أدنى درجة حرارة.. وهذه الأجواء المتوقعة لبعض المناطق في الـ24 ساعة القادمة
05/01/2021   1:00 م

الحصيني: عرعر تسجل أدنى درجة حرارة.. وهذه الأجواء المتوقعة لبعض المناطق في الـ24 ساعة القادمة

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قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن عرعر سجلت فجر اليوم (الثلاثاء) أقل درجة حرارة بمقدار 7 °C، بينما تم تسجيل أعلى درجة في جازان بمقدار 24°C، في حين تنوعت درجات الحرارة في المناطق الأخرى، حيث سجلت الرياض 10°C، ومكة المكرمة 21°C، والمدينة المنورة 18°C، والدمام 13°C.

وأوضح أن الرطوبة على معظم المناطق تتراوح من متوسطة إلى عالية، وبلغت فجر اليوم على معظم المناطق ما بين 50% و100%، كما تشكل الضباب على بعض المناطق.

وتوقع أن تشهد أجزاء من الباحة وجازان وعسير وبين الليث والقنفذة وبين حائل والقصيم خلال الـ24 ساعة القادمة، وحتى صباح يوم غد (الأربعاء) أمطارا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة. وفق “أخبار 24”.

الحصيني: عرعر تسجل أدنى درجة حرارة.. وهذه الأجواء المتوقعة لبعض المناطق في الـ24 ساعة القادمة

أخبار محلية
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