محافظ الخرج يلتقي برئيس بلدية الهياثم الجديد

استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي في مكتبه بديوان المحافظة ظهر هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٥/٢١ هـ سعادة رئيس بلدية الهياثم أ/ناصر بن عبدالله بن سعيدان وذلك بمناسبة تكليفه رئيساً لبلدية الهياثم .
وقد رحب المحافظ به مباركاً له الثقة ومتمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد مؤكداً على دور البلدية في تطوير الخدمات المقدمة للمواطن بتعاون الجهات الحكومية ومتطلعاً لبذل الجهد في خدمة المدينة .
كما استقبل سعادة وكيل محافظة الخرج أ / صقر بن عيسى الدعجاني بمكتبة رئيس بلدية الهياثم أ / ناصر بن عبدالله بن سعيدان وفي بداية اللقاء رحب سعادة الوكيل به مهنئاً ومتمنيًا له التوفيق في عمله الجديد .
فيما أعرب بن سعيدان عن شكره وتقديره للمحافظ وسعادة الوكيل وهذه التطلعات التي تصب في مصلحة الجميع والارتقاء بالخدمة التي تقدمها البلدية .